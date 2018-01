YouTube encurta caminho entre usuários e serviços noticiosos - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/tgGxi3hiOnY" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

O serviço funciona de maneira simples: um site de notícias anuncia que quer imagens de determinado evento. Quando o usuário sobe o vídeo, ele vai direto para uma página interna, fechada para o editor do site em questão, que pode aprovar ou reprovar o filme. Se o filme for aprovado, ele entra no ar tanto no site em questão quanto no YouTube, com link para a página em que o vídeo foi postado.

Ainda, o serviço faz que seja mais fácil para os editores entrarem em contato com o autor do filme, para verificar informações e checar detalhes. “Organizações de notícias sempre querem verificar o conteúdo que usam”, diz Steve Grove, diretor de notícias e políticas do YouTube.

Segundo Steve Grove, diretor de notícias e políticas do YouTube, o objetivo do novo serviço é “incentivar o upload de vídeos bons, de olho no reconhecimento que o autor das imagens terá na mídia”.

Huffington Post, NPR, Politico, Washington Post, San Francisco Chronicle e ABCNEws estão testando o serviço.