YouTube ensina jornalismo na era digital - Link - Estadão

YouTube ensina jornalismo na era digital

O YouTube quer que seus usuários façam jornalismo. O site de vídeos do Google lançou, no último final de semana, um canal chamado Reporters’ Center, que tem como objetivo ensinar técnicas para que pessoas comuns ajudem a divulgar fatos ocorridos no mundo, assim como fizeram os manifestantes iranianos.

29/06/2009 | 18h10

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo