YouTube estreia página de 'mais vistos' - Link - Estadão

Ferramenta traz filtros de país, período, gênero de vídeo e tipo de ranking; site diz que algoritmos fazem os cálculos

SÃO PAULO – O YouTube brasileiro estreou nesta semana um canal em que mostra os vídeos mais vistos do site de diversas maneiras. A iniciativa é uma parceria com o banco Itaú e traz diferentes filtros de período, gênero de vídeo e tipo de ranking.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Trecho do clipe do Bonde das Maravilhas. FOTO: Reprodução

Os gêneros incluem entretenimento, música e memes e as categorias tem listas como “mais vistos”, “mais comentados” e “mais compartilhados”.

Há também um filtro de país que, além do Brasil, tem México, Estados Unidos, Reino Unido e global. Segundo a assessoria do YouTube, esse tipo de serviço é inédito no mundo.

O site frisa que não há nenhuma interferência editorial nas colocações e que elas são calculadas por algoritmos que coletam automaticamente as informações.

A ferramenta já revelou pelo menos uma novidade para muita gente: a popularidade enorme do grupo de funk carioca Bonde das Maravilhas. O clipe da música “Aquecimento das Maravilhas” está em primeiro lugar entre os mais vistos do dia (27 de fevereiro), com mais de 1,6 milhão de visualizações.

A página ainda tem vários bugs. Por exemplo, algumas tentativas de ver os vídeos brasileiros mais vistos da semana ou do mês deram “zero resultados” como resposta. Tentando de novo depois, os resultados apareceram. Na seção específica de cada vídeo, há dois gráficos: de exibições por dia e visualizações no Brasil, que não funcionam.