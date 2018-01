YouTube fará locação de filmes da Paramount - Link - Estadão

Os quase 500 títulos do estúdio poderão ser alugados via YouTube e GooglePlay nos Estados Unidos e no Canadá

SÃO FRANCISCO – Até mesmo empresas que estão se enfrentando na Justiça podem se tornar parceiras no mercado nascente de locação online de filmes. O YouTube anunciou nesta quarta-feira, 4, uma parceria para locação de filmes com a Paramount Pictures, apesar da antiga disputa judicial entre o site e a Viacom, controladora do estúdio.

O YouTube anunciou que oferecerá para locação quase 500 títulos da Paramount, entre os quais Hugo Cabret e O Poderoso Chefão, para complementar seu catálogo de longas-metragens.

Os termos do acordo não foram revelados, e não estava claro, de imediato, porque as duas empresas, que se enfrentam na Justiça há anos, haviam decidido deixar as diferenças de lado no acordo de licenciamento.

A Viacom está envolvida em um histórico processo que cobra US$ 1 bilhão de indenização do YouTube e da empresa que o controla, o Google, por violação de direitos autorais em larga escala.

A Viacom alega no processo aberto em 2007 que muitos de seus programas de TV, entre os quais “The Daily Show with Jon Stewart”, “South Park” e “Bob Esponja”, estavam disponíveis ilegalmente no YouTube, e que executivos do YouTube e Google estavam cientes disso e nada haviam feito para remover os vídeos.

O caso vem sendo observado com atenção como teste da Lei de Direitos Autorais Digitais de 1998, um estatuto norte-americano que torna crime a produção de tecnologias que contornem as proteções contra pirataria, mas limita a responsabilidade dos prestadores de serviços online por violações de direitos autorais cometidas por seus usuários.

O YouTube, o mais popular serviço de vídeos online do planeta, exibe 4 bilhões de vídeos em formato stream a cada dia e seus usuários enviam mais de 60 horas de vídeo para o site a cada minuto. Ainda que boa parte do conteúdo do YouTube consista de vídeos caseiros que podem ser assistidos gratuitamente, o serviço recentemente vem ampliando a disponibilidade de conteúdo profissional, parte do qual para locação.

O acerto com a Paramount significa que o YouTube tem acordos com cinco dos seis grandes estúdios de cinema, e mais 10 estúdios independentes, o que lhe propicia um catálogo de quase 9 mil títulos. Os consumidores podem alugá-los, por 24 a 48 horas, a preços de entre US$ 2,99 e US$ 3,99.

Os filmes da Paramount, que incluem títulos recentes e clássicos, estarão disponíveis nos Estados Unidos e Canadá nas próximas semanas, e poderão ser alugados no site do YouTube ou no GooglePlay, a loja do Google para música, jogos, filmes e outros tipos de mídia.

