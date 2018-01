YouTube fará primeira transmissão ao vivo no Brasil - Link - Estadão

O YouTube fará a transmissão ao vivo na próxima terça-feira, 30, de uma série de shows pela primeira vez na América Latina e escolheu o Brasil para sediar o evento.

O site do Google já havia feito livestreaming de outros shows de bandas como Bon Jovi, U2 e Arcade Fire. Desta vez, em uma parceria com a Skol e a Sony Music, a música será sertaneja e os artistas listados são Michel Teló, Bruno e Marrone, Victor e Leo, João Bosco e Vinícius, Luan Santana.

Segundo o Google, o YouTube Live suportará até 1 milhão de usuários acessando o serviço ao mesmo tempo. Alexandre Hohagen, diretor geral do Google na América Latina, disse em comunicado divulgado à impresa que o Brasil foi o escolhido na região por se tratar de um dos “maiores mercados no mundo” para o site de vídeos.

Para o evento são previstos a utilização de três caminhões para fazer a transmissão do sinal, mais 20 câmeras HD.

A resolução do vídeo será ajustada pelo próprio site, de acordo com a velocidade de conexão do usuário. Para assistir, acesse www.youtube.com/sertanejo no dia 30 de novembro às 20h.

O sertanejo nas redes sociais

Victor & Leo: mais de 100 milhões de views no YouTube. Vídeo mais visto: “Borboletas”. Mais de 700 mil membros em comunidades no Orkut.

Luan Santana: mais de 100 milhões views no YouTube. Vídeo mais visto: “Meteoro”. Mais de 1 milhão de membros em comunidades no orkut. Mais de 500 mil seguidores no Twitter.

Bruno & Marrone / João Bosco & Vinicius / Michel Teló: mais de 50 milhões de views no YouTube (cada) e mais de 500 mil membros em comunidades no Orkut (cada).