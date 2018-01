YouTube faz acordo com produtores na França - Link - Estadão

O YouTube e algumas das principais associações de autores, cineastas e outros artistas franceses disseram ter chegado a um acordo para colocar mais programas de televisão e filmes online na França.

O acordo com três importantes grupos que representam o talento criativo na França abre caminho para que os criadores sejam pagos quando suas produções forem vistas no YouTube, do Google.

No convênio anunciado nesta quinta, 25, o YouTube se beneficia com maior disponibilidade de conteúdo artístico e os criadores recebem em troca uma maior proteção a suas produções na internet.

O site já fez acordos semelhantes com produtores de videoclipes na França em setembro.

Um concorrente do YouTube, o francês DailyMotion, anunciou um dia antes que planeja colocar online o conteúdo de 20 emissoras de televisão.

