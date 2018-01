YouTube faz Semana da Comédia no Brasil - Link - Estadão

Site vai promover vídeos exclusivos de comediantes brasileiros para evento na terceira semana de junho

SÃO PAULO – O YouTube anunciou nesta quarta-feira, 5, uma versão brasileira da Semana da Comédia, evento que vai promover durante uma semana inteira programas, canais e atrações de humor, com conteúdo exclusivo para a ocasião.

De 17 a 24 de junho, esquetes, apresentações de improviso, stand-up e performances com humoristas de sucesso do site, além de novos talentos convidados, vão estar em destaque na página do evento no YouTube. Os humoristas dos canais 5Minutos, Barbixas, Desce a Letra, Felipe Neto, Galo Frito, Jacaré Banguela, Marcos Castro, MasPoxaVida, Parafernalha, Porta dos Fundos e Rafinha Bastos são alguns dos participantes confirmados. Um show de comédia transmitido ao vivo pela plataforma a partir das 19h do dia 17 vai dar início à programação.

A Semana da Comédia é uma versão da Comedy Week, primeiro evento temático lançado pelo YouTube em maio, nos Estados Unidos, com humoristas locais. Antes de chegar ao Brasil, a Semana da Comédia foi realizada também no Reino Unido, Norte da África e no Oriente Médio.

Por trás da iniciativa está uma estratégia maior do Google para promover o YouTube como um centro de entretenimento com conteúdo original para ser acessado diariamente. Para isso, vai dar mais visibilidade aos programas exclusivos dos seus canais de maior sucesso na tentativa de aumentar o número de assinantes e, consequentemente, de anunciantes, acirrando mais a concorrência da plataforma com os canais de TV. “A meta da Semana da Comédia é ajudar as pessoas a encontrar o conteúdo que gostam, assinar e, assim, mostrar o que gostam para o YouTube de forma que possamos tornar isso parte da experiência diária dele no site e fazer recomendações cada vez melhores”, diz Danielle Tiedt, vice-presidente de marketing do YouTube.

Outros eventos temáticos semelhantes estão no horizonte do Google. “A comédia tem muita força no Brasil e é muito importante no YouTube, porque está sempre entre os canais mais vistos. Mas nós também nos preocupamos com educação, esporte, notícias e música, categorias também importantes para as quais vamos nos dedicar depois da comédia”, diz Danielle.

Um balanço preliminar sobre os resultados do evento em outros países mostra que a Semana da Comédia aumentou em 40% as visualizações dos canais participantes e gerou 250 mil tweets sobre o assunto.

Um teaser com o comediante Rafinha Bastos anunciando o evento no Brasil já está no ar (veja abaixo). Mais informações sobre a Semana da Comédia podem ser obtidas na página oficial.