YouTube ficará disponível offline - Link - Estadão

Aplicativo móvel do site permitirá que usuários baixem vídeos para serem assistidos quando estiverem desconectados

SÃO PAULO – A cada mês, o YouTube transmite cerca de seis bilhões de horas de vídeo a seus usuários quando conectados na rede.

Mas isso vai mudar em breve: a partir de novembro, o aplicativo do site permitirá o download de alguns vídeos pra celulares e outros aparelhos móveis, para serem assistidos quando uma conexão de internet não estiver disponível.

A novidade foi anunciada através de um post no blog do YouTube para criadores de conteúdo, e, de acordo com o texto, faz parte de uma série de mudanças e updates que a empresa está fazendo para “dar às pessoas mais oportunidades de aproveitar vídeos e canais do YouTube em sua versão móvel”.

De acordo com o site americano “All Things D”, os vídeos vão poder ser armazenados em aparelhos móveis por até 48 horas. Até o momento, baixar vídeos do YouTube é uma atividade contra os termos e condições do site, mas a empresa vem abrindo exceções a essa regra.

Em 2012, a companhia permitiu que usuários do app para Android pré-baixassem um vídeo, deixando que ele pudesse ser assistido offline desde que sua execução começasse enquanto a conexão estivesse disponível. Vale esperar até novembro para saber o que vai mudar de fato.