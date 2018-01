YouTube inteligente - Link - Estadão

O OpenCulture é um site criado em 2006 pelo diretor do departamente de “continuing studies” da Universidade de Stanford, que agrega cursos que vão de fotografia, arquitetura e dança até marketing e poesia. No OpenCulture, Dan Colman sobe vídeos educativos, links para baixar ou comprar filmes clássicos, sites de aulas de idiomas (russo, espanhol, árabe), ebooks variados, etc.

Basicamente, o site se tornou um centro de conhecimento para as mais diferentes áreas. Recentemente, publicaram uma lista com “canais inteligentes” no YouTube, reunindo “cabeçudos” como o MIT e New Scientist, até conteúdos mais leves com o Big Think, TED, o instituto de cinema britânico (BFI), ou o MoMa; até “cair” em outros mais curiosos como o do Monty Python e a revista Vanity Fair.

Confira a lista completa no site.

“Who Needs Google?” do Big Think