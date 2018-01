YouTube já conta com 4 milhões de vídeos em CC - Link - Estadão

Site agrupa um total equivalente a mais de 40 anos em vídeos; CEO da Creative Commons convida usuários a remixar o material

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 25, Cathy Casserly, CEO da Creative Commons, escreveu um artigo no blog oficial do YouTube comemorando os 4 milhões de vídeos publicados no site com a licença CC, que podem ser “reutilizados, remixados e reimaginados”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Casserly convida os usuários a reutilizar o material, que está disponível para recriação. Segundo ele, o YouTube agrega a maior quantidade de vídeos do mundo sob a licença e, desde que disponibilizou a opção CC BY e criou sua biblioteca de vídeos copyleft no ano passado, já foi liberado o equivalente a mais de 40 anos de material audiovisual.

“Qualquer um, em qualquer lugar, pode editar, criar em cima e republicar a biblioteca de vídeos gratuitamente graças à licença de atribuição em Creative Commons”, escreveu ele.

Dentre as várias formas licenças em CC, o YouTube optou apenas pela CC BY 3.0, que permite remix e compartilhamento livre desde que a autoria e a licença sejam mencionadas na nova versão.

“Graças à CC BY, é fácil pegar emprestado imagens de vídeos de outras pessoas e inserir no seu próprio, porque a licença lhe concede permissões específicas para fazê-lo contanto que você dê crédito ao autor original”, escreveu Casserly.

“Ao permitir que outras pessoas brinquem com os seus vídeos, você os deixa entrar em uma caixa de areia global, dando início a uma equipe mundial de colaboradores. Todos nós ansiamos por criar e contribuir – agora você pode participar da diversão e abrir a porta à imaginação coletiva”, completou.

Veja aqui como utilizar a licença Creative Commons no YouTube.