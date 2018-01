YouTube lançará app exclusivo para crianças - Link - Estadão

, um dos maiores fenômenos para público infantil, nasceu no YouTube Galinha Pintadinha , um dos maiores fenômenos para público infantil, nasceu no YouTube

BANGALORE – O YouTube vai lançar na próxima semana um novo aplicativo para crianças, chamado YouTube Kids, que vai rodar em smartphones e tablets e terá foco em conteúdo apropriado para esse público.

O aplicativo gratuito do serviço de vídeo online do Google será disponibilizado para download a partir de 23 de fevereiro e contará com design para crianças, com ícones grandes e rolagem mínima, segundo detalhes vistos pela Reuters.

O aplicativo, que será separado do programa do YouTube para smartphone, terá também controles para os pais, tais como limite de tempo, que pode ser usado para restringir o período de uso pelas crianças.

O Wall Street Journal havia antecipado o lançamento, dizendo que a empresa planeja anunciar o novo aplicativo na segunda-feira, em uma entrevista do setor sobre entretenimento para crianças.

Uma porta-voz do YouTube confirmou a informação.

/REUTERS