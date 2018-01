YouTube lançará serviço pago de música - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – O YouTube afirmou nesta terça-feira, 17, que planeja lançar um serviço pago de transmissão de música. A companhia, controlada pelo Google, fez parceria com “centenas de grandes gravadoras e selos independentes” para o novo produto.

O anúncio ocorre em meio a críticas de alguns grupos que afirmam que o YouTube planeja bloquear o conteúdo de certos selos de aparecer em seu site gratuito de vídeos, a menos que assinem acordos para participar do novo serviço de música.

Segundo os grupos, os acordos sendo oferecidos pelo YouTube são “altamente desfavoráveis e com termos não negociáveis”, segundo comunicado divulgado pela Rede Mundial da Indústria Fonográfica Independente.

O YouTube não comentou os termos, mas afirmou em comunicado que o novo serviço vai gerar nova fonte de receita para a indústria da música. “Estamos adicionando recursos baseados em assinatura no YouTube para gerar a nossos parceiros da indústria fonográfica novas fontes de receita além das centenas de milhões de dólares que o YouTube já gera para eles a cada ano”, afirmou o YouTube em comunicado.

O novo serviço deve ser lançado até meados de setembro e permitirá aos usuários acessar música sem anúncios publicitários, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. Entre outros recursos esperados está a capacidade de ouvir música offline e ouvir um álbum inteiro de um artista em vez de apenas faixas individuais, como acontece atualmente no YouTube, acrescentou a fonte.

O Google lançou o serviço de música Play All Access, a US$ 9,99 por mês, em 2013. O futuro serviço do YouTube poderá funcionar em conjunto com o Play, para que os usuários não sejam forçados a assinar dois produtos separados, afirmou a fonte.

/REUTERS