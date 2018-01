YouTube permite pular anúncios - Link - Estadão

O YouTube lançou o seu sistema para os espectadores evitarem publicidades antes do vídeo. Batizado de TrueView, ele vai possibilitar que os usuários do site pulem as propagandas ou mesmo que escolham às quais eles querem assistir.

A primeira opção mostra um relógio junto com a publicidade. O usuário tem de assistir ao anúncio por cinco segundos e só depois poderá clicar no botão que pula a propaganda. Na outra, o frequentador do YouTube pode optar por qual publicidade ele quer assistir, um sistema parecido ao do site Hulu.

O TrueView já vem sendo testado pelo YouTube faz algum tempo, mas ainda não foi implementado em todo site. Alguns anunciantes já manifestaram satisfação com esse sistema, pois permite que eles saibam, com muita precisão, o seu público.

Os donos dos vídeos podem optar se querem que suas publicidades entrem no sistema do TrueView, ou não, que permaneçam da forma como estão, sem a possibilidade de pulá-las. O YouTube afirma estar trabalhando para desenvolver ainda mais formas de colocar o espectador no comando da publicidade.

