YouTube pode ter streaming musical pago - Link - Estadão

Desafio será criar atrativos para os milhões de usuários que já escutam música de graça na plataforma

SÃO PAULO – O YouTube pode estar preparando um serviço de streaming musical pago para competir com empresas como Spotify e Deezer, mas com a vantagem de oferecer imagens além de som. O novo produto seria colocado no ar até o final do ano. As informações são da revista Billboard, que citou fontes anônimas.

O desafio para o canal de vídeos do Google, porém, é oferecer algo com apelo para as milhões de pessoas que já usam sua plataforma de graça. O YouTube já é considerado o maior site de streaming musical do mundo. Embora não existam números específicos, o site conta com 1 bilhão de visitantes mensais, segundo dados do próprio Google, e é o destino preferido dos adolescentes americanos para escutar música, de acordo com o Nielsen.

O serviço seria dividido em dois, com uma alternativa gratuita e outra paga (que poderia custar em torno de US$ 10 por mês, baseando-se em valores cobrados por serviços rivais). Entre os benefícios especulados estaria a eliminação de anúncios antes dos vídeos e a possibilidade de se ouvir álbuns inteiros. Isso já é possível através de uploads não-autorizados (e frequentemente removidos a pedido de gravadoras) ou mesmo de artistas que optam por liberar seus discos por inteiro. Grande parte, porém, incluindo aí os mais vendidos, libera apenas uma ou duas faixas de divulgação no YouTube.

Outro recurso “premium” do YouTube pago seria a opção de ouvir músicas sem estar conectado, através de tecnologia que “salva” a música para depois ser acessada offline.

No começo do ano, o Google já preparou o terreno na área do licenciamento para um serviço desse tipo no YouTube ao fechar acordos com os três conglomerados da indústria fonográfica, Universal, Warner e Sony, para seu serviço de música, All Access.

Especialistas comentam também que esse tipo de serviço poderia ser compatibilizado com outros produtos da empresa, como o Google Glass.

O YouTube não quis comentar os rumores, dizendo apenas que está “sempre trabalhando” em novidades para a plataforma de vídeos.

