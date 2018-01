YouTube quer imagens das eleições dos EUA - Link - Estadão

Site mantem página reunindo conteúdo relacionado ao processo eleitoral

SÃO PAULO – Repetindo um pedido de 2008, o Youtube está chamando os usuários para registrar em vídeo sua participação nas eleições americanas desta terça-feira, 6.

A interação poderá ser feita de diversas maneiras. Um vídeo sobre o candidato que a pessoa apoia, imagens de filas na zona de votação ou pedidos para que amigos compareçam às urnas. O YouTube orienta, porém, que os usuários se informem sobre o que diz a lei do seu estado com relação a filmagem nos locais de votação.

O site reunirá o conteúdo produzido na página YouTube Politicsas, que também conta com material dos canais ABC News, Al Jazeera, Larry King, New York Times, BuzzFeed, Phil DeFranco, Univision e do Wall Street Journal.

