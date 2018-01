YouTube realiza semana da comédia em maio - Link - Estadão

Evento é o primeiro de uma série de ações temáticas programadas pelo site para este ano

SÃO PAULO – O YouTube vai dedicar uma semana inteira do mês de maio à exibição de vídeos de alguns dos principais comediantes dos Estados Unidos. De 19 a 25 de maio, a YouTube Comedy Week vai dar ênfase a programas, canais e atrações de humor.

Esquetes, apresentações de stand-up, shows ao vivo e piadas curtas estarão em destaque ao lado de alguns dos canais de humor mais populares, como The Onion, Nerdist, College Humor e Funny or Die.

Entre os participantes estão os comediantes Ricky Gervais, Sarah Silverman, Rainn Wilson, Michael Cera, Vince Vaugh e Seth Rogen.

A YouTube Comedy Week é o começo de uma série de eventos temáticos que a empresa espera realizar este ano, congregando estrelas de Hollywood com famosos da internet para oferecer uma nova experiência aos usuários.

Não há informações sobre a participação de programas e humoristas de fora dos Estados Unidos no evento. Na página oficial já é possível ver alguns vídeos de humor.

