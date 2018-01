YouTube remunerado - Link - Estadão

A entidade francesa de proteção aos direitos autorais, Sacem, e o YouTube anunciaram nesta quinta-feira, 30, um acordo para garantir a remuneração de artistas e compositores que têm suas músicas publicadas em vídeos pelo site.

Ainda que não tenham sido divulgados os detalhes sobre os valores e como seriam feitos os pagamentos, o acordo cobre “todo o repertório internacional gerenciado pela Sacem” nos territórios da França, Luxemburgo e Mônaco desde 1º de janeiro de 2006 (com caráter retroativo) até o fim de 2012, informou a entidade em comunicado.

Ele também cobre “repertórios anglo-americanos de editoras multinacionais” transmitidas na França, sem dar detalhes. A Sacem tem 132 mil membros e mais de 40 milhões de trabalhos musicais registrados.

“O acordo significa que os autores, diretores, humoristas, compositores e editores representados pela Sacem agora poderão ser pagos quando seu trabalho for utilizado no YouTube”, acrescenta o texto.

O acordo é “outro passo para os constantes eforços do YouTube para ajudar a fomentar a criação de conteúdos na França e para recompensar os artistas franceses por seus trabalhos criativos disponíveis online”, declarou o site de vídeos, adquirido pelo Google em 2006 e que contabiliza mais de 33,9 bilhões de vídeos.

Se trata de um acordo para permitir “aos usuários do YouTube disfrutar suas músicas favoritas e descobrir novas canções”, declarou um dos representantes do site na Europa, Christophe Muller. Ele ainda afirmou que acordo permite aos criadores “ter uma renda suficiente para fomentar novos talentos musicais”.

O Google tem enfrentado processos na Justiça francesa pelo uso de conteúdo protegido por direito autoral no YouTube, além de críticas da indústria fonográfica e do governo franceses.

A empresa, porém, tem tentado melhorar as relações com o país. No mês passado, o CEO Eric Schmidt prometeu mais investimentos na França durante uma reunião com o presidente francês Nicolas Sarkozy.

O anúncio foi feitos algumas semanas depois de um tribunal na Alemanha ter condenado o YouTube a pagar uma compensação por violação de direitos autorais em vídeos da cantora Sarah Brightman.

O tribunal de Hamburgo decidiu que o alerta sobre violação de direitos autorais, antes de um usuário publicar um vídeo, não é suficiente para tirar a responsabilidade legal do YouTube pelo conteúdo, porque a plataforma pode ser usada anonimamente.

