YouTube será capaz de gerar legendas automáticas - Link - Estadão

O post no blog do Google que explica a novidade alerta que o sistema não é perfeito, mas será aperfeiçoado ao longo do tempo. A auto-legendagem é feita através de uma tecnologia ASR (reconhecimento automático de fala) combinada à interface de legendas do YouTube.

No vídeo demo postado no blog, a ideia funciona surpreendentemente bem:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/kTvHIDKLFqc" width="480" height="340" wmode="transparent" /]