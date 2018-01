YouTube só ganhou US$ 10 mil com streamings pagos - Link - Estadão

Ao que parece, no entanto, os vídeos independentes não foram exatamente um sucesso. Mesmo com a ajuda do quarto site mais acessado do mundo, eles somaram um faturamento de pouco mais de U$10 mil , segundo o New York Times, sendo vistos por 2864 pessoas. Não é tão pouco para a maioria dos sites, mas é insignificante para a quarta página mais visitada do mundo.

É compreensível que os cinco filmes de arte, obscuros, tenham recebido uma recepção fria, mas era de se esperar que eles ganhassem força com a chancela do YouTube. A tendência agora é que as negociações que a empresa vinha mantendo com grandes estúdios de Hollywood esfriem um pouco, mas não é provável que eles desistam de vez da ideia – que faz parte de uma estratégia maior, de capitalizar o site. Apesar de tudo, o porta-voz do YouTube Chris Dale afirmou que o lucro “excedeu as expectativas” e deu a entender que o site seguirá firme com a ideia.

Com a expansão da banda larga, os vídeos em streaming devem ganhar força e, por enquanto, poucas empresas oferecem o serviço. A Netflix já tem 20% da sua base convertida para o digital, e aqui no Brasil a Netmovies está tentando fazer algo semelhante, mas são exemplos isolados.