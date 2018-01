YouTube tem 200 milhões de visitas por dia no Android - Link - Estadão

Aproveitando o crescimento das visualizações de vídeos em smartphones, agora superior a 200 milhões de views por dia, o YouTube acaba de liberar todo o acervo do Vevo no seu aplicativo para Android. Agora, todos os dispositivos equipados com a versão 2.2 (ou Froyo) do sistema do Google podem ter acesso aos videoclipes oficiais de artistas das grandes gravadoras, como Lady Gaga, Katy Perry, U2 ou Kanye West.

O Vevo é uma parceria entre o Google e grandes empresas do mercado de música, como a Sony Music, o Universal Music Group, EMI e Abu Dhabi Media. O site funciona como uma espécie de repositório de vídeos que costumavam ser tirados do ar por violarem as leis de direitos autorais, mas que agora são explorados pelas gravadoras com publicidade.

E o lançamento do Google na área móvel também tem a ver com publicidade, embora não pareça. Se a empresa anunciou uma boa novidade para os usuários do Android, não fez tanto alarde de outra atualização no app do YouTube. Antes de ver um vídeo, o usuário do Android agora terá que esperar as mensagens publicitárias que aparecerão antes de quase todos eles. O mercado de anúncios em plataformas móveis vem crescendo bastante nos Estados Unidos e deve faturar pelo menos US$ 1 bilhão em 2011, segundo estimativa da consultoria eMarketer.