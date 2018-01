YouTube terá prêmio de música próprio - Link - Estadão

Eminem e Lady Gaga se apresentarão na festa, que acontecerá em 3 de novembro e terá participação ao vivo do Brasil

SÃO PAULO – Depois de se tornar um dos principais modos de se ouvir música nos dias de hoje, o YouTube anunciou a criação de uma premiação dedicada à área.

No dia 3 de novembro, a empresa fará o YouTube Music Awards, uma premiação de 90 minutos com direção criativa de Spike Jonze (diretor de filmes como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e responsável por clipes dos Beastie Boys e do Weezer), apresentação do ator Jason Schwartzman (Moonrise Kingdom, Viagem a Darjeeling) e shows de Eminem, Lady Gaga e Arcade Fire.

“Queremos fazer uma noite que tenha o espírito de criatividade e de fazer as coisas acontecerem que existe em todo mundo que usa o YouTube”, explicou Jonze. “A festa inteira será como um grande vídeo do YouTube, com um grupo de grandes artistas e cineastas para fazer isso acontecer ao vivo”.

A vice-presidente de marketing do site adicionou: “Nossa influência é sentida em toda a indústria da música, especialmente quando somos capazes de fazer uma canção chegar ao 1º lugar das paradas de sucesso dos EUA”.

A premiação contará ainda com performances ao vivo de Seul, Moscou, Londres e uma localização no Brasil ainda não determinada. Os indicados serão anunciados no dia 17 de outubro, assim como as categorias da premiação. As informações são do Hollywood Reporter.

Procurada pela reportagem, a assessoria do YouTube no Brasil disse não ter mais informações sobre a apresentação no Brasil.