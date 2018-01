YouTube terá vídeos da Disney - Link - Estadão

Site do Google terá vídeos produzidos pela empresa de conteúdo

EUA – O YouTube, do Google, e a Disney formaram uma parceria para levar os vídeos voltados à família para a web. A aliança, anunciada nesta segunda-feira, 7, vai promover os vídeos produzidos pela Disney tanto no site da empresa Disney.com), quanto no YouTube, a partir do início de 2012. A Disney também vai publicar programas que foram produzidos.

Este é a mais recente iniciativa do YouTube para aumentar a oferta de conteúdo original em seu site, que já é um destino popular na internet. Por sua vez, a Disney Interactive pode expandir a sua audiência online.

“À medida em que nos preparamos para relançar o site Disney.com no outono de 2012, a parceria Disney/YouTube vai ter um importante papel no desenvolvimento da próxima geração da nossa plataforma”, disse Jimmy Pitaro, copresidente da Disney Interactive.

A parceria ocorre depois de o YouTube anunciar no mês passado que planeja criar canais em conjunto com outros parceiros de mídia para promover conteúdo original.

