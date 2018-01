YouTube testa novo design - Link - Estadão

Projeto, batizado como Cosmic Panda, foi desenvolvido pela TestTube e espera por avaliação do público

A nova lista de sugestões de vídeos

SÃO PAULO – Por meio da sua incubadora de ideias, a TestTube, o YouTube está testando um possível novo design para a página, que altera a forma de organização de vídeos, listas de reprodução e canais.

O projeto chamado de Cosmic Panda foi anunciado nesta quinta-feira, 7, no blog oficial do YouTube.

A mudança que mais chama atenção é a substituição do branco pelo preto como cor de fundo do site. Os vídeos relacionados ficam abaixo da tela do vídeo em exibição, e não mais ao lado e é possível alternar entre a visualização dos vídeos relacionados e dos comentários clicando em dois botões logo abaixo do vídeo em exibição.

“Estamos ansiosos para ouvir o seu feedback. É uma grande oportunidade para nós incorporar suas ideias em projetos futuros para o YouTube”, dizia o blog, convidando todos a clicarem no botão azul à esquerda da tela, escrito “feedback”, e deixar suas impressões sobre a nova cara do YouTube.

Bem mais limpa que a página inicial atual, a versão de teste exibe uma indicação de vídeo (Nyan Cat), três de opções de canais (The Young Turks, ICanHasCheezburger.com e HBO), e uma lista de reprodução (do cantor Rick Rolls).

Para testar o novo design, clique aqui. Para voltar à versão antiga, acesse o mesmo link e clique em “older version”.

Como a visualização de vídeos fica no novo layout

Os canais, personalizáveis, mudaram a disposição dos vídeos na tela

