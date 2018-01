YouTube testa novo layout - Link - Estadão

O site de vídeos do Google coloca um novo desenho da página disponível para alguns usuários para testes

SÃO PAULO – O Google está testando um novo layout para o site do Youtube tentando amarrá-lo ainda mais à rede social Google+. Além de mudanças estruturais na página, o ícone (ou favicom) do site mudará e página inicial deverá ficar um pouco mais organizada e intuitiva.

Outros serviços do Google como o Reader e o Blogger já foram alterados em nome do Plus. À Wired, o executivo responsável pela rede social do Google disse: “O Plus é o Google em si. Estamos estendendo-o para tudo o que fazemos: busca, anúncios, Chrome, Android, mapas, YouTube. Cada um deles contribui para o nosso entendimento de quem você é.”

Segundo o site TNW, as mudanças no Youtube chegaram apenas para alguns usuários até agora, mas devem continuar se estendendo a mais pessoas progressivamente. Dentre as principais mudanças estão:

• Criação de uma barra lateral à esquerda da página agrupando em ícones os canais dos quais o usuário é assinante, a seção Tendência, a página de sugestão de vídeos interessantes e outra com os vídeos mais populares

• No centro, vídeos postados por contatos do usuário do Google+ aparecerão com mais destaque do que atualmente, além de um espaço maior para a descrição.

• Os botões de ajuste do tamanho da tela do vídeo ficarão mais didáticas

• Vídeos recomendados serão exibidos como um pop-up. Ou seja, a caixa do vídeo se destacará na tela contendo o ícone do canal e de outros vídeos de conteúdo semelhante em uma barra lateral.