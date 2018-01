YouTube tira vídeos com nu artístico do ar - Link - Estadão

O YouTube voltou a retirar vídeos com nudez artística do site. Vídeos da artista Amy Greenfield, que continham nu artístico, fora tirados do ar e ela mesma recebeu uma mensagem do Google avisando que havia desrespeitado as normas do portal.

O YouTube tem um política que só permite nudez em contexto educacional ou científico, ainda com a ressalva de que ela deve ser o tema central do vídeo e não apresentada em imagens gratuitas. Essas diretrizes, no entanto, não levam em conta a nudez como forma de arte.

Entidades contra a censura na internet e a Electronic Frontier Foundation se pronunciaram, essa semana, a favor da artista e criticaram o processo de retirada de vídeos do site, que não dá ao menos chance de o produtor explicar seu propósito artístico. O YouTube voltou atrás recolocou os vídeos de Greenfield no ar.

A remoção do vídeo da artista parece ter sido resultado de uma ação que é extremamente rápida no YouTube. A porta-voz do site, Victoria Grand, explicou que o portal confia no que os usuários marcam como conteúdo impróprio e, além disso, repassa esse conteúdo para tirar do ar o que realmente desobedece as normas dentro de, normalmente, uma hora. Ainda segundo ela, algumas vezes vídeos denunciados são tirados do ar indevidamente ou por engano.