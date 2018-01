YouTube Trailer: o que (não) está passando nos cinemas - Link - Estadão

A página até tem uma versão brasileira em português, mas os títulos dos filmes só estão diponíveis nos nomes originais, em inglês. E os vídeos seguem a sequência de lançamentos nos Estados Unidos. Mesmo clicando na categoria “nos cinemas”, os únicos dois filmes que realmente estão passando aqui (segundo a lista do Guia Estadão, com a programação de cinema de São Paulo) são o A Proposta (The Proposal) e o O Leitor (The Reader)

Mais legal que o canal de trailers é o canal de filmes mesmo (http://youtube.com/movie, que reúne vários filmes antigos completos.