YouTube vai expandir aluguel de filmes - Link - Estadão

O YouTube fez um acordo com os estúdios Warner, Universal e Sony para ampliar sua oferta de aluguel de filmes na internet e disputar os clientes do iTunes e do Netflix nos Estados Unidos, informou o site The Wrap nesta terça-feira, 26.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em janeiro de 2010, o site havia lançado uma plataforma de aluguel de filmes, o YouTube Rentals, em que é possível assistir a filmes que estreiaram há alguns anos, como Todo Mundo em Pânico 4 (2006) e Os Indomáveis (2007) por US$ 2, ainda que os preços variem entre US$ 0,99 e US$ 19,99.

Os filmes dos três grandes estúdios de Hollywood, que serão incluídos no catálogo do YouTube, será decisivo para que o YouTube passe a concorrer com serviços semelhantes da Apple, da Amazon e da Netflix nos Estados Unidos — que também oferecem venda e aluguel de filme pela internet, que podem ser vistos por streaming.

“Temos acrescentado mais e mais títulos constantemente desde que lançamos o serviço de locação de filmes e agora teremos milhares disponíveis”, disse um porta-voz do YouTube, que preferiu não fazer comentários sobre o acordo com os estúdios.

O declínio do mercado de videolocadoras e a crescente pirataria de filmes tem forçado as empresas de Hollywood a buscar formas alternativas de exibição dos seus filmes, mas Disney, Fox e Paramount (outros três grandes estúdios) ainda não aderiram ao projeto do YouTube.

Warner, Universal, Paramount, Fox e Sony fazem parte da iniciativa Ultraviolet, que pretende ressuscitar a compra de filmes que incluem licenças para acessar o conteúdo pela internet a partir de qualquer aparelho.

A Disney estava estudando no ano passado a criação de um outro sistema parecido.

/ EFE