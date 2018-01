YouTubelocadora - Link - Estadão

Em janeiro, o YouTube fez sua primeira tentativa de cobrar pelo streaming de vídeos (no caso, filmes do festival de cinema de Sundance). Agora é pra valer: nesta sexta-feira, 23, o maior site de vídeos do mundo abriu sua loja de aluguel de conteúdo (o serviço só pode ser acessado dentro dos Estados Unidos: www.youtube.com). A YouTube Store por enquanto só tem títulos independentes das produtoras Independent, Boollwood e Manga que custam de US$ 0,99 até US$ 3,99 e ficam disponíveis por até 48 horas.

Reprodução do site Read Write Web

Para pagar pelos documentários e filmes independentes que estão na YouTube Store, é necessário usar o Google Check-out, serviço semelhante ao PayPal.

Ontem, quinta-feira, 22, o Los Angeles Times reportou que o Hulu pensa seriamente em passar a cobrar pelos seus vídeos: os usuários ainda poderiam ver cinco episódios de suas sérias gratuitamente; mais que isso, só pagando.

O YouTube ainda não se pronunciou oficialmente sobre sua loja. A expectativa é que em breve grandes blockbusters estejam disponíveis para o sistema de streaming pago. Será que agora vai?

Via Read Write Web