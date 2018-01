Zé Mayer não perdoa nem o Twitter - Link - Estadão

O ator José Mayer esteve entre os temas mais comentados no Twitter nessa quarta-feira. Zé Mayer bombou por causa do meme #ZéMayerFacts, que faz piada com a fama de garanhão do ator. Zé Mayer ganhou versões exclusivas das frases à là Chuck Norris Facts:

Zé Mayer não conta carneirinhos pra dormir. Ele conta Helenas Zé Mayer é a prova maior de que há vida lá fora. Somente as fêmeas da Terra não lhe seriam suficientes. Não é por acaso que a revolução sexual aconteceu nos anos 60. Foi a época em que Zé Mayer atingiu a puberdade.

Para os gringos, que não entenderam que diabos era aquele “Zé Mayer” nos Trending Topics, o Twitter explicou assim:

Os brasileiros estão fazendo o Zé Mayer Facts, uma piada com um ator que sempre faz o mesmo tipo de personagem: um homem bonito e sedutor, que sempre acaba com uma mulher com metade da sua idade. Uma novela com ele estreou na última segunda.

O What The Trend? tambem explica quem é Zé Mayer, porque ele está famoso no Twitter e até lista as matérias relacionadas. A brincadeira surgiu na madrugada de terça para quarta e foi ideia do publicitário Wagner Martins, o Mr. Manson. Algumas frases estão sendo postadas no site ZéMayerFacts.com.br, que permite que os visitantes votem nas melhores piadas.

Num mashup entre o meme brasileiro do dia e um fake famoso no Twitter, @OCriador, foi criado também o perfil @OProcriador, em homenagem – é claro – a Zé Mayer.

Seja por causa da estreia do novo folhetim global que tem Mayer como protagonista, ou pela sua conhecida fama entre as Helenas nas novelas das oito, a piada de Zé Mayer no Twitter se espalhou tão rapidamente que o nome do ator está nos assuntos mais comentados há pelo menos 9 horas. Resta saber até quando a piada vai sobreviver com tanta gente falando dela.