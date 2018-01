Zeebo fica mais barato e ganha novos jogos - Link - Estadão

Inicialmente, o Zeebo podia ser encontrado apenas no Rio de Janeiro ou através de compra online. Agora ele já pode ser encontrado em lojas de brinquedos e eletrônicos em todo o Brasil e partes do México – país que já possui mais de 2 mil pontos de venda do Zeebo. O videogame também ganhou novo preço: R$ 300, cem reais mais barato que o preço anterior.

O CEO da TecToy, Fernando Fischer, revelou que o barateamente do console só foi possível com a chegada do Zeebo ao México, que aumentou a demanda por componentes e permitiu que a empresa fabricasse o videogame em maior escala.

O Zeebo já vem com seis jogos na memória e, até o Natal, mais 15 títulos exclusivos passam a fazer parte do catálogo do videogame.