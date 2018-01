Zeebo; um videogame em busca de conceito - Link - Estadão

O mercado de games tem quatro nomes: Nintendo, Sony, Microsoft e Apple, que ganha força como plataforma de jogos com iPod Touch, iPhone e iPad. Resta às outras empresas que queiram entrar nessa área oferecer algo de diferencial para atrair o público. É o caso do Zeebo, console voltado para os países em desenvolvimento (já foi lançado no Brasil, México e em breve chega à China). Chegou por aqui em 2009, querendo ser apenas uma plataforma de games.

Diante da forte competição, a empresa agora muda o conceito do console para conquistar um outro tipo de mercado. Como fazer isso? Tornando o que antes era apenas console em uma plataforma simples de acesso à internet e compatível e que ajude as crianças a estudar. Pelo menos esta é a aposta.

O Zeebo, que custa R$ 300,00, agora vem com um teclado e um navegador (browser) próprio. O console sempre acessou a internet por uma rede 3G — não usa mídias físicas para games, todos os jogos devem ser baixados. Mas agora, com o teclado, será possível navegar como se faz em um nootebok ou computador normal. Ou quase isso.

Há uma lista de cerca de 50 sites que podem ser acessados por enquanto. Outras páginas serão liberadas com o tempo pela empresa. “Tem dois motivos para isso. O primeiro é que o Zeebo em muito casos pode ser que seja o primeiro meio de acesso à internet por crianças. Então queremos facilitar a navegação delas, privilegiando sites que tenham bom conteúdo, fáceis de navegar e bonitos. E também a questão da segurança, não queremos que eles esbarrem em sites desagradáveis e perigosos”, justificou Brett Bissell, vice-presidente da Zeebo Brasil, em entrevista ao Link.

Para as pessoas que já possuíam o Zeebo, será enviado de forma gratuita o teclado e um novo controle que vem junto com a versão reformulada do console. Mas continuarão sendo feitos games para o antigo controle, sensível ao movimento do jogador (sistema semelhante ao do Wii). Todos os games para o Zeebo devem ser comprados na loja online da empresa e podem custar até R$ 30.

“Essa é uma evolução natural do produto. A parte de games foi lançada primeiro, mas sempre esteve no plano oferecer acesso à internet. Tanto é que o console já oferecia acesso por uma rede 3G, bastavam alguns ajustes”, afirma Bissell ao explicar o motivo da mudança de conceito.

Mesmo que isso seja óbvio por vários fatores (acesso limitado à internet por exemplo), o executivo esclarece não é um substituto ao computador. “Não é a missão nem a intenção do Zeebo. Ele é apenas mais um meio de acessar à internet, de forma simples”.

A conexão 3G que o Zeebo proporciona funciona por meio da compra de créditos. Seja por boletos bancários, cartão de crédito, ou créditos que o dono do console pode comprar em diversas lojas espalhadas pelo Brasil (cerca de 80 mil pontos). É possível comprar 2, 4 ou 6 horas de acesso e os preços são, respectivamente R$ 3,90, R$ 5,90 e R$ 7,90. Caro, mas o tempo só é descontado na hora de fazer downloads.

Games

Os games que os donos do Zeebo jogam são desenvolvidos pela própria empresa em sua produtora, localizada em Campinas, cidade do interior de São Paulo. Recentemente a empresa lançou seu SDK, que é um kit de desenvolvimento de software. Isso significa que outras produtoras terão acesso aos programas necessários para que assim, criem games para o Zeebo. “Mas também não estamos sentados esperando, já desenvolvemos quase 50 jogos e muito mais vai vir”, garante Bissell.

Educação

Como primeira medida para que o console efetivamente seja uma ferramenta educacional, a Zeebo fechou uma parceria com Maurício de Souza para que um game educativo da Turma da Mônica seja feito para o console. “Será assim nossa presença, indicando sites educativos e fazendo os nossos próprios softwares que possam atuar nesse setor”, finaliza Bissell.