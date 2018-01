ZTE pode ter celulares com OS da Mozilla - Link - Estadão

A empresa chinesa reafirmou seu interesse em trabalhar com um sistema operacional diferente do Android

HONG KONG – A chinesa ZTE, quarta maior empresa de telefonia móvel do mundo, está trabalhando em parceria com a Mozilla, criadora do navegador Firefox, para lançar um novo sistema operacional móvel no final deste ano ou no começo do próximo, disse um porta-voz da ZTE nesta quarta-feira, 19.

A decisão faz parte do plano da ZTE de se diferenciar do sistema Android, do Google, e do Windows, da Microsoft, com outros sistemas operacionais. A líder do mercado de smartphones Apple enfrenta disputas judiciais com algumas fabricantes de celulares que utilizam o Android.

“Estamos tentando aumentar os esforços para criar nosso próprio sistema operacional, enquanto introduzimos produtos baseados no Android”, disse o porta-voz da ZTE, David Dai Shu.

Em julho, a Mozilla disse que operadoras de telefonia móvel como Deutsche Telekom, Sprint, Smart, Telecom Italia, Telenor e Etisalat apoiavam a plataforma Firefox.

Brasil

A Mozilla tem uma parceria selada com a Telefónica para trazer seu sistema operacional móvel aberto baseado em padrões de web (HTML5, Javascript e CSS) primeiro para o Brasil. A estreia se dará no primeiro trimestre de 2013, ainda sem data definida. Até agora, não se sabia quais seriam as fabricantes responsáveis pelo hardware, a ZTE se mostra como sendo uma das possibilidades.

/com Reuters

