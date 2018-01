Zuckerberg doa US$ 100 milhões a escolas públicas - Link - Estadão

O fundador e presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, aos 26 anos, planeja anunciar que doará US$ 100 milhões para ajudar na melhoria de escolas públicas em Newark, Nova Jersey, segundo a imprensa norte-americana.

O anúncio será feito na sexta-feira, 24, e vai coincidir com a estreia de The Social Network, filme de David Fincher sobre a ascensão do maior site de redes sociais. A New York Magazine descreveu a produção como “não muito elogiosa” a Zuckerberg.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em conjunto com a doação, o governador de Nova Jersey, Chris Christie, aceitou ceder algum controle do sistema de escolas públicas do Estado para o prefeito de Newark, Cory Booker, incluindo o poder de indicar um novo superintendente, publicou o New York Times.

Zuckerberg, Christie e Booker devem fazer o anúncio na sexta-feira, durante o programa de Oprah Winfrey, segundo o jornal.

Na quarta-feira, 22, a revista Forbes estimou a fortuna de Zuckerberg em 6,9 bilhões de dólares.

/ Phil Wahba (REUTERS)