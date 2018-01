Zuckerberg esclarece confusão - Link - Estadão

Clique para ampliar

“Olá, sou eu, Mark Zuckerberg, o traiçoeiro, conivente e desonesto pequeno gênio que vocês todos se apaixonaram após assistirem ‘A Rede Social’.”

“Eu só queria esclarecer essa confusão sobre o Facebook ter contratado um empresa de relações públicas para empreender uma campanha secreta de difamação contra o Google“

“O fato de termos sido completos canalhas no passado, e continuar a ser no presente, não deve de maneira alguma afetar nossa relação com vocês e nosso comprometimento com a sua privacidade”.

“O Facebook não é diferente de qualquer outra empresa, digamos, uma petroleira multinacional, que você ama e confia, e cujos produtos você continua a usar, apesar de eles terem uma longa história de abuso ao cliente e uma completa falta de senso moral”.

“Então consideremos este pequeno incidente como um outro exemplo da minha ‘extravagância’ e que pode aumentar ainda mais sua estima por mim e minha empresa.”

“Oh, e se você ainda o fez, não se esqueça de incluir seu número de celular na sua conta do Facebook. Vai torná-la mais ‘segura’.”

(Vi aqui)