Zuckerberg foge do Facebook no Natal - Link - Estadão

Empresário vai com a namorada para o Vietnã, onde a rede social é proibida

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, fugiu da rede social durante o Natal. É o que dá para deduzir pelo local que ele escolheu para passar a temporada: o Vietnã, onde o Facebook é proibido pelo governo comunista.

Segundo o Business Insider, Zuckerberg e sua namorada Priscilla Chan passaram o dia 24 em Ha Long Bay, um destino turístico movimentado.

Citando um funcionário do governo local como fonte, o BI afirmou que, no dia seguinte, o casal se refugiou num “ecochalé” na cidade de Sapa, numa região montanhosa. O gerente do hotel dos ecochalés contou que os dois fizeram um passeio de búfalo durante a estadia.

Outro programa de Zuckerberg e namorada foi visitar o museu da prisão de Hoa Lo, onde americanos eram mantidos como prisioneiros de guerra durante a Guerra do Vietnã.

