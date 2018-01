Zuckerberg minimiza papel do Facebook - Link - Estadão

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, participa nesta semana do encontro com as maiores economias do mundo. FOTO: Bob Edme/AP

O cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, diminuiu a importância da sua rede social para as revoltas populares que culminaram com a derrubada dos presidentes no Egito e na Tunísia.

Zuckerberg disse que a onda de protestos contra governos autocráticos em países árabes poderia ter sido organizada usando outros sites.

O jovem, de 27 anos, afirmou que “seria extremamente arrogante para qualquer empresa de tecnologia específica reivindicar qualquer papel significativo”.

Zuckerberg também disse em Paris durante o encontro entre líderes de empresas de tecnologia com o G8 — grupo que reúne as oito países que formam as maiores economias do mundo — que considera o anonimato na internet muito valioso. Apesar disso, ele afirmou que o Facebook vai continuar a exigir que os usuários criem contas com seus nomes reais.

Zuckerberg também disse não ter planos para abrir o site para crianças menores de 13 anos — o limite mínimo de idade atualmente.

/ AP