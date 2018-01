Zuckerberg pede novas leis de imigração - Link - Estadão

Grupo lançado pelo fundador do Facebook também recebe apoio de executivos do Google e Yahoo

SÃO PAULO – O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, lançou formalmente um novo grupo de ação política que tem por objetivo exercer pressão para que os Estados Unidos realizem reformas nas leis de imigração e aumentem o investimento em pesquisa científica e educação.

FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Zuckerberg anunciou a formação do FWD.us em um texto no Washington Post no final da quarta-feira, 10. O grupo foi criado em meio a um intenso debate no Congresso norte-americano sobre imigração.

Segundo o executivo, o grupo apelará para uma “reforma migratória integral que comece com uma segurança fronteiriça eficaz e abra caminho em direção à cidadania”. Hoje, o país conta com 11 milhões de imigrantes ilegais.

No texto, Zuckerberg diz que os Estados Unidos precisam de uma nova abordagem em relação a essas questões, oferecendo cidadania e criando medidas para a capacitação. “Para conduzir o mundo nesta nova economia, precisamos das pessoas mais talentosas e que trabalhem mais duro. Precisamos treinar e atrair os melhores. Precisamos que esses estudantes de ensino médio sejam os líderes do amanhã”, escreveu.

O executivo também clama por padrões mais altos em escolas e maior foco no ensino de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. “Mudanças assim não vão acontecer sozinhas”, escreveu.

Também apoiam o grupo líderes de empresas tecnológicas como o presidente-executivo do LinkedIn, os investidores John Doerr e Jim Breyer, Ruchi Sanghvi, do Dropbox – a primeira engenheira mulher a ser contratada pelo Facebook –, Eric Schmidt, chefe do Google, e Marissa Meyer, CEO do Yahoo.

/Com AP