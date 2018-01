Zuckerberg trabalha entre 50 e 60 horas semanais no Facebook - Link - Estadão

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg afirmou trabalhar entre 50 e 60 horas semanais no Facebook. A afirmação ocorreu em entrevista no MWC 2015 – maior feira de tecnologia móvel do mundo, na terça-feira, 14.

Quando perguntado sobre os detalhes sobre sua vida profissional e o tempo gasto na rede social, o dono do Facebook falou que “depende do que você considera como trabalho”. E afirmou que passa muito tempo “pensando em como conectar o mundo e servir melhor a comunidade, mas muito desse tempo não é gasto no escritório”.

“Se você contar o tempo que eu estou no escritório, é provavelmente não mais do que de 50 a 60 horas por semana. Mas se você contar todo o tempo em que eu estou focado na nossa missão, isso é basicamente minha vida toda”, concluiu.

Zuckerberg ainda tratou de temas sobre as novas tecnologias, como a transferência de dinheiro via Messenger e novos estudos educacionais com um modelo de aprendizagem personalizado.