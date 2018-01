Zuckerberg vende ações do Facebook - Link - Estadão

Ao todo, executivo negociará 41,4 milhões de papéis da rede social, avaliados em cerca de US$ 2,3 bilhões

BANGALORE – O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, irá vender 41,4 milhões de ações avaliadas em cerca de US$ 2,3 bilhões como parte de uma oferta de 70 milhões de ações ordinárias classe A da rede social.

Com a venda, o criador do Facebook reduzirá sua participação votante na companhia de 58,8% para 56,1%.

As ações do Facebook, que dobraram de valor em 2013, caíram 4% com o anúncio.

A empresa diz que espera que Zuckerberg use a maior parte desse lucro para pagar taxas relacionadas à opção de comprar 60 milhões de ações ordinárias class B da rede social. A diferença entre as duas é que uma ação classe B tem direito a 10 votos, enquanto uma classe A, a apenas um.

