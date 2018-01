Zynga crê em vida além do Facebook - Link - Estadão

Talvez seja esse um dos motivos que levaram a produtora a anunciar, na semana passada, um acordo justamente com um dos maiores adversários do site na briga por acessos e popularidade no mundo e principalmente nos Estados Unidos: o Yahoo.

O terceiro site mais acessado pelos norte-americanos, só atrás do Google e do próprio Facebook, terá agora as produções da Zynga espalhadas por toda a sua rede, incluindo updates na homepage e no serviço de e-mail. Com todos os títulos disponíveis no Yahoo Games, o site manterá as pessoas conectadas por mais tempo.

“Com mais de 35 milhões de usuários únicos jogando nossos games todos os dias, os jogos sociais estão se tornando rapidamente um dos líderes em entretenimento, ultrapassando até os programas de TV”, disse Mark Pincus, CEO da Zynga, ao dar a notícia. Com o Yahoo, seus games estarão expostos a mais 600 milhões de internautas.

E não para por aí. Outra aliança mostra que a empresa não quer depender apenas de gigantes da internet para se manter, mas cada vez mais procura se estabelecer como marca e faturar também no ‘mundo real’. A rede de lojas de conveniência norte-americana 7-Eleven fará que certos produtos comprados no mercado se convertam em prêmios nos jogos da Zynga, integrando-se aos créditos ou às moedas.

A promoção funcionará nos Estados Unidos e no Canadá e valerá para jogadores do Farmville, Mafia Wars e YoVille, jogo infantil que a companhia lançou há pouco tempo.

A expansão da companhia capitaneia o sucesso recente dos games sociais. De quase desconhecida, a Zynga soube usar as redes sociais a seu favor e hoje já tem valor de mercado de cerca de US$ 4 milhões.

Os videogames tradicionais passam por uma crise, mas a indústria de jogos sociais faturou US$ 336 milhões em 2009 e pode alcançar US$ 2,1 bilhões em 2012.