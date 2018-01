Zynga demite cem funcionários - Link - Estadão

Dispensa teria ocorrido durante evento da Apple para não chamar atenção; empresa acumula notícias ruins em 2012

SÃO PAULO – Mais de cem funcionários da Zynga foram demitidos do escritório da empresa localizado em Austin, no Texas. A notícia surgiu após um tweet de Justin Maxell, ex-funcionário da Apple. De acordo com Maxell, as demissões aconteceram durante o lançamento da Apple, talvez como uma forma de evitar chamar atenção da imprensa.

O site The Next Web confirmou as demissões e disse que o jogo The Ville será cancelado. O fim do game já era previsto após o arquivamento do processo da Eletronic Arts contra a empresa por violação de direitos autorais.

Até o momento a Zynga não se pronunciou sobre o caso.

Desde o começo do ano, a empresa acumula notícias ruins. Em fevereiro o número de usuários da plataforma de games sociais cresceu menos que a meta. O impacto foi sentido na bolsa de valores: em julho a queda das ações chegou a 39%.