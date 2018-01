Zynga despenca na bolsa e afeta Facebook - Link - Estadão

Ações da empresa de games sociais caíram 39%, fazendo os papeis da rede social recuar 8% nesta quinta-feira

SÃO PAULO – A empresa de games sociais Zynga cortou a própria previsão de desempenho em 2012 e os resultados da companhia ficaram abaixo das projeções de Wall Street, puxando uma queda de 8% nas ações do Facebook.

Uma série de corretoras cortou o preços-alvo para a ação da companhia nesta quinta-feira, 26, lançando incertezas sobre os resultados do segundo trimestre do Facebook, a serem publicados após o fechamento dos mercados.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

Enquanto as ações do Facebook caíram 8%, os papeis da produtora de jogos despencaram 39%. Na quarta, as ações do FB caíram 5,9% como consequência. As vendas da Zynga totalizaram US$ 332,5 milhões, menos que a média de US$ 343,1 milhão projetada por analistas.

A Zynga, fabricante dos cinco jogos mais populares do Facebook (segundo a AppData, incluindo Farmville e Poker), tem enfrentado uma fadiga crescente entre seus usuários. Muitos se cansaram de jogos sociais e mudaram para aplicativos móveis.

Os fracos resultados da Zynga e a perspectiva sombria que a produtora de jogos fez para o próprio negócio afetaram as ações do Facebook logo antes da primeira divulgação de resultado trimestral da rede social como companhia aberta.

Desde os IPOs, as ações do Facebook e da Zynga têm mantido uma espiral de baixa. O Facebook estreou cotado a US$ 28,45 em maio e a Zynga, a US$ 9,50 em dezembro — neste caso, quase o dobro do preço atual.

Apesar do declínio, as ações de Facebook e Zynga ainda negociam acima de seus valores de mercado. A cotação da ação do Facebook equivale a cerca de 70 vezes o lucro, segundo dados da Thomson Reuters. Uma análise da Thomson Reuters StarMine definiu o valor intrínseco do Facebook a modestos US$ 9,72 por ação, ou cerca de 30% do valor atual, baseado em estimativas do crescimento projetado pela companhia para a próxima década.

Mais cedo nesta semana, analistas mostraram que estão esperando, em média, que a receita do segundo trimestre cresça 28%, para US$ 1,15 bilhão.

O site da Bloomberg informou que a Zynga pretende entrar na área de jogos que envolvem dinheiro de verdade. “Estamos investindo no desenvolvimento de um produto para ser jogado com dinheiro de verdade. Não é para os EUA, é para o mercado internacional”, disse John Schappert, executivo da empresa.