Zynga estreia na Bolsa e passa a valer US$7 bi - Link - Estadão

A dona de games como FarmVille e Mafia Wars fez a negociação de 100 milhões de ações e arrecadou cerca de US$1 bilhão

NOVA YORK – As ações da empresa de games Zynga buscavam uma tendência no seu primeiro dia de cotação na bolsa Nasdaq, onde oscilaram entre contundentes avanços de 11% e perdas de 5% em relação ao valor estabelecido ontem de US$ 10 por ação. A Zynga anunciou nesta quinta-feira que ofereceria ao mercado 100 milhões de ações.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Os títulos da empresa criado de “FarmVille”, “CityVille” e “Mafia Wars” começaram a serem cotados com o símbolo “ZNGA” após as 16h. O preço de saída de US$10 evoluiu 11% até se deparar com uma queda que fez com os papeis chegassem a US$9,5. Meia hora depois os títulos voltaram a subir e pararam em US$10,04.

A empresa levantou US$1 bilhão, fazendo com que o seu IPO se tornasse o maior desde a abertura de ações do gigante Google, em 2004, quando arrecadou US$1,4 bilhão.

O valor de mercado da Zynga, empresa com sede em São Francisco, na California, se fixa agora em US$7 bilhões. A produtora de games, fundada há quatro anos por Mark Pincus, conta com 227 milhões de usuários que jogam seus títulos pelo Facebook.

/ EFE

—-

Leia mais:

• Será que a Zynga se libertará do Facebook?

• Zynga: rumo à independência