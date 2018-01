Zynga estreia rede social para games - Link - Estadão

Produtora de jogos sociais quer ter um destino próprio para seus 240 milhões de jogadores interagirem por meio dos games

SÃO PAULO – A produtora de populares jogos sociais no Facebook como Castleville, CityVille e Words with Friends estreia em fase de testes neste início de março sua própria rede social para games. Batizado anteriormente de Project Z, o projeto da Zynga é tornar o seu site zynga.com em um destino para pessoas que querem jogar e se relacionar com outros usuários com quem não estão necessariamente ligados por uma relação de amizade.

No site da Zynga, usuários terão outras funcionalidades dedicadas para os jogos, incluindo um perfil próprio. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Apesar da clara tentativa de se distanciar do Facebook — com a qual tem uma longa relação de colaboração e distribuição dos lucros com as vendas de itens virtuais dos games –, os executivos da empresa negam que tenham esse objetivo.

“Não estamos tentando criar um rival do Facebook”, disse Manuel Bronstein, gerente geral do Zynga Direct em teleconferência para jornalistas. “Reconhecemos que o Facebook está se movendo para outras coisas, como músicas. Nós queremos criar um site dedicado aos games sociais.”

No pedido de abertura de capital do Facebook, feito no início de fevereiro, a rede social afirmou que a venda de itens virtuais por meio dos jogos da Zynga e a publicidade comprada pela empresa representaram 12% de sua receita de US$ 3,71 bilhões em 2011.

O Project Z já havia sido anunciado em outubro como um site em que os jogadores dos games poderiam gerenciar sua conta nos games da Zynga e jogá-los sem a necessidade de entrar pelo Facebook.

Ainda que para acessar a nova plataforma da Zynga as pessoas precisem se conectar com a conta do Facebook, o site da empresa também terá perfis dos usuários, que poderão se relacionar, mantendo conversas durante os jogos e colaborando com outros jogadores sem precisar sair da própria tela do game. A Zynga diz acreditar que isso facilitará a interação entre os usuários que têm um interesse comum nos games mas não necessariamente são amigos no Facebook.

O diretor de operações da Zynga, John Scheppart, citou que muitas vezes os jogadores precisam da colaboração de outros usuários para conseguir avançar nos jogos. Ele afirma que isso é um problema para os jogadores cujos amigos do Facebook não estão nos jogos da empresa. Este é um dos grandes desafios da Zynga, segundo Scheppart.

Créditos e itens comprados nos jogos pelo Facebook continuam valendo no site da Zynga. Cinco jogos estarão disponíveis inicialmente (CastleVille, Words With Friends, CityVille, Hidden Chronicles e Zynga Poker).

O site próprio permitirá à Zynga fazer parcerias com outras produtoras de games que tiverem interesse em colocar jogos em seu site, aproveitando a infraestrutura da empresa e a possibilidade de conectar usuários da sua rede — um total de 240 milhões de usuários ativos mensalmente. Os dois primeiros parceiros que vão aderir ao projeto são a Mobscience (dos games Infamous Anarchy, MagicWall e Coffee Bar) e Row Sham Bo (Woodland Heroes).

A nova plataforma estará disponível, segundo a Zynga, no início de março e em 16 idiomas, incluindo o português.