Zynga lança cartão de débito pré-pago - Link - Estadão

Aliada à American Express, empresa dona do FarmVille cria cartão para compra de itens virtuais

FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – A produtora de jogos sociais Zynga firmou um acordo de parceria com a American Express para lançar um cartão de débito pré-pago que poderá ser usado para obter prêmios virtuais, informaram as duas empresas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

A parceria ajudará a ampliar o uso da Serve, plataforma de pagamentos digitais da American Express. A empresa de cartões de crédito está concorrendo com o serviço de pagamentos online PayPal, subsidiária do eBay que vem promovendo sistemas de pagamento de transações via celular.

A Zynga, cujas ações caíram quando o número de usuários de seus jogos mais populares diminuiu, quer reforçar suas parcerias com grandes empresas e reter usuários, que serão recompensados com créditos adicionais em seus jogos quando utilizarem o cartão American Express para pagamentos.

“Trata-se do primeiro programa de recompensas para um cartão de débito pré-pago, e a Zynga e a American Express têm a oportunidade de oferecer valor aos jogadores da Zynga e de expandir e conectar mais a base de usuários da American Express”, disse Jeff Karp, vice-presidente de marketing e receita da Zynga, à Reuters.

As duas empresas se recusaram a revelar detalhes financeiros da parceria.

A partir desta semana, os detentores de cartões que fizerem compras em valor superior a US$ 25 vão receber “Farm Cash”, moeda usada para compra de bens virtuais no FarmVille, um dos jogos da Zynga.

A empresa anunciou que oferecerá recompensas semelhantes nos jogos CastleVille e CityVille, nos próximos meses.

“Isso nos permite ligar pela primeira vez de forma plenamente integrada os gastos cotidianos que uma pessoa realiza online ou offline a recompensas em moeda virtual para jogos e acesso a ofertas especiais”, disse Daniel Schulman, presidente do grupo de crescimento empresarial da American Express.

No futuro, disse Schulman, o programa será expandido para que os usuários dos jogos da Zynga recebam descontos em compras reais por suas atividades nos jogos.

As ações da Zynga caíram em quase 50% desde o começo de abril, em meio a dúvidas dos investidores quanto à capacidade da empresa de manter o crescimento de receita.

Os papéis sofreram especialmente nos últimos dias, quando a recepção desfavorável à oferta pública inicial (IPO, em inglês) do Facebook contaminou outras ações de companhias de internet.

/REUTERS