Zynga pode dobrar número de jogadores pagantes - Link - Estadão

Presidente da produtora de jogos sociais diz que pode dobrar número de jogadores que compram itens virtuais, hoje em 7,7 milhões

BOSTON – Mark Pincus, presidente-executivo da Zynga, disse que a produtora de jogos sociais pode dobrar o número de jogadores pagantes, mas ele e outros executivos evitaram responder perguntas sobre retenção de assinantes e índices de giro, em um almoço antes da oferta pública inicial de ações da empresa.

Apenas 7,7 milhões dos 227 milhões dos usuários da Zynga pagam pelos itens virtuais dos jogos, que são gratuitos. Na foto, o CEO Mark Pincus.. FOTO: FILIPE SERRANO/AE - 11/10/2011

Os executivos da Zynga responderam na quinta-feira a mais de uma dúzia de perguntas de uma audiência de 100 potenciais investidores que participaram de um almoço cujo cardápio incluía frango, purê de batatas e salada de espinafre.

Pincus parecia relaxado; estava de paletó, mas sem gravata. Iniciou sua apresentação com a caricatura que usa como avatar.

A produtora de jogos sociais, conhecida por jogos como FarmVille e MafiaWars, populares no Facebook, está preparando potenciais investidores para a oferta pública inicial de US$ 900 milhões ou mais em ações, que acontece na semana que vem. Seria a maior oferta pública inicial de uma companhia de internet norte-americana desde que o Google levantou US$ 1,7 bilhão em capital ao entrar no mercado, em 2004.

A maior parte da receita da Zynga vem de mais de 227 milhões de usuários ativos que compram itens virtuais como casas e tratores para os jogos gratuitos que jogam na Internet. Apenas uma pequena proporção desse total — 7,7 milhões de assinantes ao mês na média dos 12 meses até setembro — são considerados como pagantes.

“Prevemos que esse número dobre”, disse Pincus durante o almoço, em um hotel de Boston. Ele não deu prazo para atingir essa meta.

Os jogadores pagantes, disse, representam menos de três por cento do total de usuários dos produtos Zynga.

A companhia também informou durante a apresentação que agora conta com em média 13 milhões de usuários ao dia em celulares, ante estimativa anterior, divulgada em outubro, de 11,1 milhões, divulgada em um vídeo sobre a oferta pública inicial.

Os investidores acreditam que os jogos para celulares possam permitir que a empresa se torne menos dependente do Facebook, que no momento responde por 95% de seu faturamento.

/ REUTERS