Zynga pode levantar US$ 1 bilhão com IPO - Link - Estadão

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

FOTO: Filipe Serrano/AE

SÃO PAULO – A produtora de games online Zynga registrou nesta sexta-feira, 2, seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Dona de FarmVille, CityVille e Mafia Wars, jogos de grande sucesso no Facebook, a companhia colocará à venda 100 milhões de ações, com preço mínimo de US$ 8,50 e máximo de US$ 10.

Na casa dos US$ 10, a empresa levantaria US$ 1 bilhão e seria avaliada em quase US$ 7 bilhões, segundo o Wall Street Journal. Seu roadshow, apresentação dos negócios a potenciais investidores, está marcado para a próxima segunda-feira. A expectativa é de que a venda de seus papéis na Nasdaq, bolsa de valores que reúne empresas de tecnologia, comece no dia 16 de dezembro. Seu símbolo deverá ser “ZNGA”.

A pretensão de levantar US$ 1 bilhão é mais modesta do que o planejado antes pela Zynga, considerando os rumores que tomaram conta do mercado em junho. A ideia era captar US$ 2 bilhões de dólares, disseram pessoas próximas à companhia naquela época. A avaliação da empresa, nesse caso, ficaria entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões — valores tidos pela Fortune como o sopro que a bolha tecnológica precisa.

Desde 1º de julho, quando a Zynga fez seu pedido de abertura de capital à SEC (reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos), analistas, investidores e a mídia têm observado com atenção os movimentos da companhia. A continuação de Mafia Wars, Mafia Wars 2, recebeu críticas pela falta de novidades. De novembro até hoje, o número de usuários ativos diários caiu de mais de 2 milhões para 870 mil, segundo o AppData. O jogo foi lançado em 10 de outubro de 2011.

CastleVille, jogo de histórias medievais lançado em novembro, por enquanto, só mostra avanço. São 7,6 milhões de usuários ativos por dia, de acordo com dados do AppData de hoje.

Fuga de talentos. Mas, mais do que seus próprios games, o clima interno da Zynga é notícia de destaque. Durante pesquisa realizada com a equipe da empresa, funcionários frustrados reclamaram das longas horas de trabalho e de prazos estressantes para conclusão de tarefas, informou o DealBook. Um deles, com participação nas ações, afirmou esperar apenas o IPO para ir embora com mais dinheiro no bolso.

