Zynga processa empresa do Bang With Friends - Link - Estadão

Empresa de jogos considera que aplicativo de encontros sexuais violou direitos autorais de sua linha de jogos ‘with friends’

SÃO PAULO – A Zynga, empresa conhecida por seus jogos para o Facebook, está processando o responsável pelo aplicativo de encontros sexuais Bang With Friends por violação dos direitos autorais de sua linha de jogos “with friends”.

De acordo com a reclamação, a empresa processada “selecionou o nome ‘Bang With Friends para seu aplicativo de encontros de sexo casual com as marcas de jogos da Zynga claramente em mente”. Entre os jogos da Zynga que usam a marca estão “Words With Friends” e “Chess With Friends”.

A Zynga quer que o tribunal impeça a empresa de usar o nome “Bang With Friends” em qualquer contexto de aplicativos de rede social nos EUA, além de compensação financeira.

O Bang With Friends declarou em comunicado que “leva a propriedade intelectual muito a sério e irá avaliar o caso”.

A Zynga teve sucesso enorme com seus jogos para Facebook como CityVille, Farmville e Words with Friends. Em 2011, o faturamento da companhia atingiu US$ 1,1 bilhão. Quando abriu seu capital, no fim de 2011, levantou US$ 1 bilhão de dólares na oferta pública inicial de ações.

Além de ter sido afetada pelo esgotamento de seus jogos perante boa parte do público, a empresa também não soube adaptar seus jogos para as plataformas móveis e perdeu terreno. Suas ações desvalorizaram rapidamente, caindo mais de 70% desde dezembro de 2011.