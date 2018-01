Zynga registra abertura de capital na bolsa - Link - Estadão

A produtora de FarmVille, CityVille e Mafia Wars espera levantar US$ 1bilhão com IPO

A produtora de games sociais, Zynga, finalmente apresentou os documentos necessários na comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos para concluir a sua abertura de capital na bolsa de valores. Dona de jogos com grande sucesso no Facebook como FarmVille, CityVille e Mafia Wars, a empresa espera conseguir uma entrada de US$ 1 bilhão nas receitas, pela compra de suas ações.

A Zynga apresentou também documentos tornando publicos as receitas dos seus três anos de atividade: de US$ 19 milhões em 2008, a startup saltou para US$ 597 milhões no ano passado. Esse fato já deve agradar aos futuros compradores, pois das startups que já abriram ou planejam abrir capital, como a rádio online Pandora, poucas são as que já tem modelos de negócios rentáveis.

O registro da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) não significa necessariamente que a empresa fará de imediato a oferta na bolsa, mas é o primeiro passo burocrático que, obrigatoriamente, deve ser dado.

