Zynga terá primeiro jogo social na China - Link - Estadão

NOVA YORK – A empresa de games sociais Zynga está fechando parceria com a Tencent Holdings Ltd, companhia chinesa de internet, para lançar seu primeiro jogo na China, em busca de novo usuários e do mercado de games chinês de aproximadamente US$ 5,8 bilhões.

A Zynga publicará uma versão inicial de um jogo chamado Zynga City na plataforma aberta da Tencent, disse a empresa em comunicado nesta segunda-feira, 25. O jogo será uma versão chinesa do popular CityVille. Como diferença, o jogo agregará elementos da arquitetura chinesa, referências à sua cultura popular, assim como eventos e concursos no jogo que estarão ligados a feriados e notícias do país, afirmou a empresa.

A Zynga, que entrou com o registro nos Estados Unidos no dia 1º de julho para uma oferta pública de ações (IPO) de US$ 1 bilhão, espera atrair milhões de usuários para seu novo jogo. A empresa não informou quando o jogo estará disponível.

A empresa lançou seu jogo que simula partidas de poker no ano passado apenas em Hong Kong.

Em 2011, o mercado de jogos chinês deve crescer 21%, chegando a US$ 5,8 bilhões, de acordo com a agência Niko Partners.

A Tencent é uma das maiores empresas de internet do mundo. Lidera na China o mercado de games online com produtos populares como “Dungeon & Fighter” e “Three Kingdoms”. Recentemente assinou parceria com a Take-Two Interactive a fim de ajudar a levar a empresa famosa pelos games de basquete para a China.

A Zynga entrou na China pela primeira vez em 2010 quando comprou a XPD Media, uma desenvolvedora de jogos sociais de Beijing. Esse estúdio é o responsável pela criação do Zynga Ville.

